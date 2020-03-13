***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 17:05
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828840
BIST
17:1095.941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.301,82
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:106,3031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:107,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0702
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:10319,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,00
|Açılış
|: 319,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.480
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,29
|8.759.049
|% -11,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|3.180.904
|% -9,96
|
|ASELS
|25,40
|1.194.318.397
|% 4,27
|
|THYAO
|9,04
|1.048.683.908
|% 6,60
|
|GARAN
|9,14
|593.651.312
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|EREGL
|8,16
|366.662.067
|% 0,12
|
|ODAS
|1,35
|311.130.755
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|172.606.141
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|324.974.899
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|168.773.401
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,56
|
|Frank
|6,6125
|6,6523
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-2,06
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.116
|2.168
|0,57
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|0,27
|
|Çeyrek
|513
|524
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,33
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|0,83
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