***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 09:00
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831232
BIST
10:2083.106
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -2.689,32
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:206,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5883
En Düşük
6,5266
10:207,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0477
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:20314,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,28
|Açılış
|: 314,55
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|10.666.025
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|ALCTL
|12,23
|5.334.097
|% 9,29
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISYAT
|2,18
|1.697.692
|% -9,81
|
|GARAN
|7,05
|76.515.434
|% -5,50
|
|ASELS
|20,44
|46.121.050
|% -4,49
|
|ECILC
|3,61
|43.221.056
|% 8,73
|
|THYAO
|7,56
|38.928.278
|% -5,26
|
|ISFIN
|2,78
|24.172.795
|% -8,55
|
|YKBNK
|1,79
|24.090.523
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|9.281.199
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,08
|13.898.057
|% -2,70
|
|ECILC
|3,61
|43.221.056
|% 8,73
|
|GARAN
|7,05
|76.515.434
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6687
|7,7071
|% 0,82
|
|Frank
|6,6609
|6,7010
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7465
|1,7553
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-11,27
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,23
|26,23
|-0,75
|