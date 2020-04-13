***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2020 09:06
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837341
BIST
10:5196.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -3,74
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.481
En Düşük
95.019
10:516,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
10:517,4112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0960
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
10:51368,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,25
|Açılış
|: 368,73
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|13.980.060
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.649.657
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|7.990.604
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|733.348
|% -7,04
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|PGSUS
|54,65
|320.054.572
|% 7,26
|
|THYAO
|9,92
|257.188.536
|% 1,22
|
|GARAN
|8,51
|220.897.952
|% -1,39
|
|TSPOR
|4,49
|92.074.165
|% 4,42
|
|ASELS
|25,00
|91.233.354
|% -0,40
|
|CEMAS
|0,99
|50.812.794
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,02
|84.227.974
|% -1,94
|
|IEYHO
|0,60
|23.041.321
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,23
|40.836.828
|% 0,82
|
|IHLAS
|0,65
|20.373.424
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5030
|% 1,74
|
|Frank
|7,0018
|7,0440
|% 1,38
|
|Riyal
|1,7982
|1,8073
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|5,73
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.359
|2.415
|35,30
|
|Tam
|2.425
|2.485
|40,10
|
|Yarım
|1.180
|1.209
|17,70
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,87
|31,87
|0,39
|
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