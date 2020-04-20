***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2020 13:02
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839264
BIST
15:5398.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 243,93
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:536,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9508
En Düşük
6,8741
15:537,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:53376,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,53
|Açılış
|: 376,78
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,90
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.235
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.537.277
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.283.141
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.398.370
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,78
|150.327.960
|% -8,25
|
|SANFM
|6,99
|9.635.872
|% -6,55
|
|GARAN
|8,38
|576.613.651
|% -0,12
|
|ASELS
|27,28
|525.446.351
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|513.572.325
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,24
|362.620.801
|% 3,18
|
|MGROS
|29,98
|297.935.830
|% 2,81
|
|ISFIN
|3,24
|362.620.801
|% 3,18
|
|KARSN
|1,50
|146.650.145
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,00
|188.797.402
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.258.606
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.354.789
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6043
|8,6474
|% -0,40
|
|Frank
|7,1397
|7,1827
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8431
|1,8524
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|3,12
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,70
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,50
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,46
|26,46
|-1,62
|
Seans Raporu
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16:06ADANA
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 11 kaybederek (% -0.02 ) 116, 899