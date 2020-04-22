***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 11:17
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 22.04.2020
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839761
BIST
11:2498.743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.124,39
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:246,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:247,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:24381,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,03
|Açılış
|: 381,26
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.635.420
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|40.958.244
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.747.503
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.648.075
|% 9,96
|
|EUYO
|1,61
|4.617.300
|% -8,00
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,48
|1.806.911
|% -5,69
|
|ITTFH
|2,51
|4.729.930
|% -5,64
|
|IHEVA
|1,70
|14.521.301
|% -4,49
|
|GARAN
|8,28
|206.380.572
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,85
|175.386.829
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,69
|171.621.849
|% 5,91
|
|ECILC
|4,71
|165.313.026
|% 1,29
|
|KARSN
|1,57
|120.163.547
|% 3,97
|
|DOHOL
|1,85
|175.386.829
|% 7,56
|
|KARSN
|1,57
|120.163.547
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,69
|171.621.849
|% 5,91
|
|YKBNK
|2,02
|77.249.772
|% 1,51
|
|ODAS
|1,65
|61.630.331
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% 0,37
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8482
|1,8575
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|10,47
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.504
|19,90
|
|Tam
|2.509
|2.569
|20,40
|
|Yarım
|1.222
|1.254
|9,90
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|17,38
|17,38
|-1,95
|
Seans Raporu
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11:36GLRYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 641 adet işlem
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1121, 14 artarak (% 0.97 ) 116, 651
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, DOHOL, GSRAY
-
11:34XU100
Endeks 98, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 3, 096.00 milyon TL de