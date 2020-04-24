***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 14:19
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840107
BIST
14:3799.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 874,32
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:376,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:377,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:37388,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,85
|Açılış
|: 388,44
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.975.424
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.680.434
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.401.622
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.470.301
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|ECILC
|4,87
|503.996.045
|% 4,51
|
|GARAN
|8,15
|501.481.982
|% 0,99
|
|SASA
|9,04
|371.189.368
|% 3,67
|
|SOKM
|11,58
|364.435.682
|% 8,94
|
|GUSGR
|3,08
|323.956.974
|% 9,22
|
|GUSGR
|3,08
|323.956.974
|% 9,22
|
|ECILC
|4,87
|503.996.045
|% 4,51
|
|PETKM
|3,49
|314.594.454
|% 1,75
|
|KARSN
|1,60
|122.564.208
|% 1,91
|
|ODAS
|1,62
|117.977.919
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% 0,47
|
|Frank
|7,1136
|7,1564
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,71
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,30
|
|Tam
|2.552
|2.615
|11,60
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,05
|22,05
|0,72
|
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