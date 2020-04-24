***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 14:25
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necdet Ünsal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840109
BIST
14:4999.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 940,12
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:496,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:497,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:49388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,95
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.642.334
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|11.002.899
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|514.406.648
|% 0,99
|
|ECILC
|4,86
|505.656.675
|% 4,29
|
|SASA
|9,01
|378.326.317
|% 3,33
|
|SOKM
|11,58
|373.842.865
|% 8,94
|
|GUSGR
|3,06
|326.862.554
|% 8,51
|
|GUSGR
|3,06
|326.862.554
|% 8,51
|
|ECILC
|4,86
|505.656.675
|% 4,29
|
|PETKM
|3,48
|317.271.040
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|123.223.371
|% 2,55
|
|ODAS
|1,63
|118.441.028
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6282
|% 0,44
|
|Frank
|7,1166
|7,1595
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,23
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|13,50
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,80
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|22,00
|22,00
|0,67
|
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