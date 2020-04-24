***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 14:59
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Us tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840113
BIST
17:4598.789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 618,10
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:456,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:457,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5534
En Düşük
7,4741
17:45386,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 386,73
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|182.625.615
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.817.242
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.248.168
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.798.789
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|11.177.635
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.274.153
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,65
|276.175
|% -7,00
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|GARAN
|8,15
|829.512.046
|% 0,99
|
|ECILC
|4,77
|601.586.802
|% 2,36
|
|ASELS
|26,50
|557.194.406
|% -1,05
|
|SASA
|8,87
|470.196.212
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.611.805
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|426.629.334
|% 9,93
|
|ECILC
|4,77
|601.586.802
|% 2,36
|
|TSKB
|1,02
|108.076.745
|% 3,03
|
|PETKM
|3,45
|366.952.915
|% 0,58
|
|GARAN
|8,15
|829.512.046
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5835
|8,6266
|% 0,42
|
|Frank
|7,1351
|7,1781
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8497
|1,8589
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-6,18
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.537
|-0,50
|
|Tam
|2.540
|2.603
|-0,50
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-0,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|21,54
|21,54
|0,21
|
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