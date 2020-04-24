***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 17:27
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necdet Ünsal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840170
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0641
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05384,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,76
|Açılış
|: 384,83
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,67
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5952
|8,6383
|% 0,56
|
|Frank
|7,1412
|7,1842
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-18,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.533
|2.595
|-8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|0,26
|
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