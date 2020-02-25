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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.01.2020
Genel Kurul Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.02.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
11 - Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu'nun kanuna bağlı olarak sunacağı önerilerin ve 10.10.2019 tarihli kararına esas raporun müzakere edilmesi, yapılacak iş ve işlemler ile esas sözleşme değişikliği hususunda karar alınması, işlemlerin yürütülmesi maksadıyla Yönetim Kurulu'nun Esas Sermaye Sistemi dahilinde yetkilendirilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 25.02.2020 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Finansal tabloların görüşülmesi hissedarlardan bir kısmının talebi üzerine ertelenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 25.02.2020 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 25.02.2020 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Finansal tabloların görüşülmesi hissedarlardan bir kısmının talebi üzerine ertelenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821465


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Frank 6,2546 6,2922 % 0,51  
Riyal 1,6308 1,6390 % 0,35  
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Altın Gr. 326 326 0,09  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.153 2.207 -46,57  
Yarım 1.041 1.067 -22,53  
Çeyrek 522 534 -11,26  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 -0,24  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 -0,03  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,15  
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