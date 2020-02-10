***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









ir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.11.2019 tarihli özel durum açıklamamızSosyal medya platformlarında yayılan ve süreklilik arz eden mesnetsiz söylem ile kasıtlı dolandırıcılık girişimleri hakkında şirketimiz tarafından çeşitli tarihlerde yapılan duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da iletilen şikayetlerle bağlantılı olarak, 28.01.2020 tarihli Kurul yazısı şirketimize 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup, buna göre haklarında şikayetçi olduğumuz 2 şahıs hakkındaki incelemelerin sürdürüldüğü bildirilmiştir. Buna mukabil şikayetimize konu genel hususlarla alakalı görülen Kurul'un 07.02.2020 tarihli duyurusu ektedir. Buna göre, "aralarında haklarında daha önce Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olan kişilerin de bulunduğu, Kurulca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının görüldüğü" belirtilerek SÖZ KONUSU KİŞİLERLE BİRLİKTE HAREKET ETMENİN PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ, bu suçu işleyenlerin 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatılmaktadır. Bu vesile ile şirketimiz tarafından yaklaşık 200 civarında paylaşım hakkında bu duyuru çerçevesinde şikayette bulunulacağını duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817851BIST