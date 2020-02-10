***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
10.02.2020 09:35
ir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Sosyal medya platformlarında yayılan ve süreklilik arz eden mesnetsiz söylem ile kasıtlı dolandırıcılık girişimleri hakkında şirketimiz tarafından çeşitli tarihlerde yapılan duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da iletilen şikayetlerle bağlantılı olarak, 28.01.2020 tarihli Kurul yazısı şirketimize 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup, buna göre haklarında şikayetçi olduğumuz 2 şahıs hakkındaki incelemelerin sürdürüldüğü bildirilmiştir. Buna mukabil şikayetimize konu genel hususlarla alakalı görülen Kurul'un 07.02.2020 tarihli duyurusu ektedir. Buna göre, "aralarında haklarında daha önce Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olan kişilerin de bulunduğu, Kurulca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının görüldüğü" belirtilerek SÖZ KONUSU KİŞİLERLE BİRLİKTE HAREKET ETMENİN PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ, bu suçu işleyenlerin 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hatırlatılmaktadır. Bu vesile ile şirketimiz tarafından yaklaşık 200 civarında paylaşım hakkında bu duyuru çerçevesinde şikayette bulunulacağını duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817851
BIST
10:45120.798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -217,47
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:456,0062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,0130
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|Önceki Kapanış
|: 5,9940
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6,0130
En Düşük
5,9746
10:456,5788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5850
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|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:45302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,14
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.355.041
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.208.184
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,85
|24.410.783
|% 14,38
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|LINK
|29,70
|1.286.863
|% -10,81
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|207.996.670
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,88
|142.576.904
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,92
|109.300.421
|% -0,34
|
|ASELS
|24,70
|105.302.225
|% 0,98
|
|ODAS
|2,25
|84.478.108
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,30
|70.738.111
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,88
|142.576.904
|% 1,77
|
|ODAS
|2,25
|84.478.108
|% 0,90
|
|KRDMD
|2,92
|109.300.421
|% -0,34
|
|IEYHO
|0,73
|26.266.128
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6914
|7,7300
|% -0,48
|
|Frank
|6,0978
|6,1345
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5909
|1,5989
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|1,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,04
|
Seans Raporu
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -426, 05 kaybederek (% -0.29 ) 144, 422
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10:52XU100
Endeks 120, 750 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 1, 867.00 milyon TL de