***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİcra TakipleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTakibin Türüİlamsız TakipTakibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi07/07/2020Takibin KonusuAlacağın icra yolu ile takibiTakibin TaraflarıElit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.ŞTakibe Konu Olan Tutar44.892 TLTakibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0002Takibin DayanağıElit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ne olan fatura bedeliTakibin Tarihi25/06/2020Gelinen AşamaTakibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı39.085 TLDavaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya NoTakibin Yapıldığı Şirket VarlıklarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimize bugün itibariyle söz konusu alacak ile ilgili olarak İcra Dairesinden 7 gün içinde ödenmesini talep eden bir ödeme emri alınmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855916BIST