***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri
07.07.2020 15:24
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İcra Takipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İcra Takipleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Takibin Türü
İlamsız Takip
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07/07/2020
Takibin Konusu
Alacağın icra yolu ile takibi
Takibin Tarafları
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Takibe Konu Olan Tutar
44.892 TL
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0002
Takibin Dayanağı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.ne olan fatura bedeli
Takibin Tarihi
25/06/2020
Gelinen Aşama
-
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
39.085 TL
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
-
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimize bugün itibariyle söz konusu alacak ile ilgili olarak İcra Dairesinden 7 gün içinde ödenmesini talep eden bir ödeme emri alınmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855916
BIST
16:10118.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 207,38
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:106,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:107,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:10393,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.355.884
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.121.318
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|49.133.637
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|212.761.462
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.834.805
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|80.125.851
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.931.109
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|TKFEN
|17,97
|1.284.334.894
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.248.528.122
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|765.212.656
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,22
|3.050.677.888
|% 3,74
|
|ODAS
|2,89
|1.491.770.412
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,89
|640.616.352
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|499.402.196
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,22
|587.783.021
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5771
|8,6201
|% 0,37
|
|Frank
|7,2586
|7,3023
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-3,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|-5,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,50
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
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16:25MTRYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 073, 296 adet işlem
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16:22ADEL
Yüzde 9.59 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 318 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 32 kaybederek (% -0.08 ) 134, 806