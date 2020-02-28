***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi07/01/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27/01/2014Davanın KonusuŞirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespitiKarşı Taraf(lar)Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/429 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan Karar-08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısında sermaye artırımı maddesi bakımından yapılan ayrılma hakkı kullanımları ve bağlı diğer talepler anılan maddenin gerek yerel mahkeme gerekse Yargıtay tarafından butlan olarak nitelendirilmesi sonucunda iptal olmuştur. Bu madde bakımından ayrılma hakkı kullandırılması söz konusu olamayacaktır. -Volt Yatırım Gayrimenkul A.Ş?nin edinimi bakımından ise, yeniden yerel mahkeme süreci işletileceğinden, ayrılma hakkı kullanımlarına ilişkin olarak süreç, yerel mahkeme kararına göre açığa kavuşacaktır.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı düşünülmektedir.Açıklamalarİlgi: 07.03.2018 tarihli özel durum açıklamamızİlgi belirtilen açıklamamız ile,Şirketimizin 08.10.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan bazılarının iptali talebiyle açılan davanın sonucunda, sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımına yönelik kararın butlan olduğuna hükmedildiği iştirak edinimine ilişkin 2 maddenin iptaline ilişkin taleplerin ise reddedildiği davacı tarafların, yerel mahkemenin kararının temyizi isteminde bulunduğunuYargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 2018/707 sayılı kararı ile Genel kurul gündeminin 12. Maddesinde yer alan Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş. paylarının alınmasına ilişkin kararın iptal talebinin reddedilmesine yönelik mahkeme kararının, yazılı gerekçe ile eksik incelemeye dayanarak (Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin genel kurul tarihi itibariyle mali durumunun tespitinin yapılmaması gerekçesi ile) verilmiş olması değerlendirilerek BOZULMASINA, davacılar vekilinin Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş. paylarının iktisap edilmesinin dışındaki yerinde görülmeyen sair temyiz taleplerinin REDDİNE karar verildiğiniduyurmuştuk.Söz konusu sürece ilişkin olarak, tarafımıza şirket hukukçularımızdan iletilen bilgiye istinaden, tarafların karar düzeltme taleplerinin reddedildiği öğrenilmiştir. Bu hususla alakalı olarak tarafımıza henüz resmî tebligat yapılmamış olmakla birlikte,· 2013 yılında yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının butlan (yok sayılması) yönündeki mahkeme kararı onanmış· Bağlı ortaklığımız Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş'nin edinimine ilişkin genel kurul kararı da yine davacıların taleplerin reddedilmiş olması doğrultusunda kesinleşmiştir.Anılan 2 karara ilişkin hukuki süreç böylece tamamlanmıştır.Öte yandan,Bir diğer bağlı ortaklığımız Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş'nin edinim işlemi, Yargıtay kararında belirtildiği üzere, eksik görülen incelemenin yaptırılması ve tamamlanması bakımından yerel mahkemece yeniden değerlendirilecektir.Söz konusu kararlar neticesinde,-08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısında sermaye artırımı maddesi bakımından yapılan ayrılma hakkı kullanımları ve bağlı diğer talepler anılan maddenin gerek yerel mahkeme gerekse Yargıtay tarafından butlan olarak nitelendirilmesi sonucunda iptal olmuştur. Bu madde bakımından ayrılma hakkı kullandırılması söz konusu olamayacaktır.-Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin edinimi bakımından ise, yeniden yerel mahkeme süreci işletileceğinden, ayrılma hakkı kullanımlarına ilişkin olarak süreç, yerel mahkeme kararına göre açığa kavuşacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822757BIST