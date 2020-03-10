***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi10.03.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi10.03.2020Davanın KonusuŞirketimizin 25/02/2020 tarihli olağan genel kurul toplantısının iptali hk.Karşı Taraf(lar)Fatih MutluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/219Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBelirsizAçıklamalarŞirketimize Av. Nejmi Savuk tarafından e-mail ile gönderilen bildirime göre, 25.02.2020 tarihinde yapılan şirketimiz genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali talebiyle Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2020/219 sayılı dosya kapsamında şirketimiz aleyhinde dava ikame edildiği öğrenilmiştir. Sürece ilişkin tarafımıza tebligat yapılmamış olmakla birlikte, dava konusu ve içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi alınması maksadıyla çalışmalar başlatılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826003BIST