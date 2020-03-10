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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

10.03.2020 13:27
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
10.03.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
10.03.2020
Davanın Konusu
Şirketimizin 25/02/2020 tarihli olağan genel kurul toplantısının iptali hk.
Karşı Taraf(lar)
Fatih Mutlu
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/219
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
Açıklamalar

Şirketimize Av. Nejmi Savuk tarafından e-mail ile gönderilen bildirime göre, 25.02.2020 tarihinde yapılan şirketimiz genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali talebiyle Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2020/219 sayılı dosya kapsamında şirketimiz aleyhinde dava ikame edildiği öğrenilmiştir. Sürece ilişkin tarafımıza tebligat yapılmamış olmakla birlikte, dava konusu ve içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi alınması maksadıyla çalışmalar başlatılmıştır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826003


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Yarım 1.042 1.068 -6,79  
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