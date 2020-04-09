***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi07/01/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27/01/2014Davanın KonusuŞirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespitiKarşı Taraf(lar)Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/429 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBozma kararına uyulup uyulmama konusunun 16.04.2020 tarihinde görülecek duruşmada görüşülmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi16.04.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı düşünülmektedir.Açıklamalarİlgi: 28.02.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgi belirtilen açıklamamız ile,Şirketimizin 08.10.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan bazılarının iptali talebiyle açılan davanın sonucunda, sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımına yönelik kararın butlan olduğuna hükmedildiği iştirak edinimine ilişkin 2 maddenin iptaline ilişkin taleplerin ise reddedildiği davacı tarafların, yerel mahkemenin kararının temyizi isteminde bulunduğunuYargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 05.02.2020 tarih, 2018/1886 Esas 2020/939 karar sayılı ilamıyla yerel mahkeme kararlarından birinin BOZULMAKLA, yerel mahkemeye yeniden inceleme maksadıyla iade edildiği duyurulmuştu.Buna istinaden, yerel mahkemeye yeniden gönderilen dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda,bozma kararına uyulup uyulmama konusunun 16.04.2020 tarihinde görülecek duruşmada görüşülmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir.Gelişmeler bilahare duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836987BIST