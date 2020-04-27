***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi07/01/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27/01/2014Davanın KonusuŞirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespitiKarşı Taraf(lar)Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/212 EsasDavanın Duruşma Tarihi16.04.2020Alınan KararCOVİD19 tedbirleri kapsamında ertelendiği ve duruşmanın 18.06.2020 gününde görülmesine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi18.06.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBelirsizAçıklamalarBakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/212 esas sayılı dosya ile yeniden incelenmesine başlanan şirketimizin 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali hakkındaki davanın ilk celsesinin COVİD19 tedbirleri kapsamında ertelendiği ve duruşmanın 18.06.2020 gününde görülmesine karar verildiği öğrenilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840235BIST