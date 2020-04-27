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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

27.04.2020 10:51
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
07/01/2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27/01/2014
Davanın Konusu
Şirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespiti
Karşı Taraf(lar)
Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALI
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/212 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
16.04.2020
Alınan Karar
COVİD19 tedbirleri kapsamında ertelendiği ve duruşmanın 18.06.2020 gününde görülmesine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
18.06.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
Açıklamalar

Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/212 esas sayılı dosya ile yeniden incelenmesine başlanan şirketimizin 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali hakkındaki davanın ilk celsesinin COVİD19 tedbirleri kapsamında ertelendiği ve duruşmanın 18.06.2020 gününde görülmesine karar verildiği öğrenilmiştir..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840235


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BANVT 24,20 19.088.802 % 10,00  
BAKAB 9,57 5.363.621 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
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Tam 2.540 2.599 -4,40  
Yarım 1.238 1.268 -2,20  
Çeyrek 621 634 -1,10  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 0,03  
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