***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi07/01/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi27/01/2014Davanın KonusuŞirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespitiKarşı Taraf(lar)Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALIDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/212 EsasDavanın Duruşma Tarihi18.06.2020Alınan KararBozma ilamı ve tüm dosya kapsamında dava dışı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin gerçek mali durumunun genel kurul tarihi itibari ile belirlenmesi ve gündemin 12. maddesi ile ilgili iptal nedeninin bulunup bulunmadığını ve bozma ilamı kapsamında aynı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiştirBir Sonraki Duruşma Tarihi24.09.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBelirsizAçıklamalarBakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/212 esas sayılı dosya ile yeniden incelenmesine başlanan şirketimizin 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali hakkındaki davasının 18.06.2020 tarihinde görülen celsesinde, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamında dava dışı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin gerçek mali durumunun genel kurul tarihi itibari ile belirlenmesi ve gündemin 12. maddesi ile ilgili iptal nedeninin bulunup bulunmadığını ve bozma ilamı kapsamında aynı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına ve bir sonraki celsenin 24.09.2020 tarihinde görülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852147BIST