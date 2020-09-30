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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

30.09.2020 13:52
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
21.07.2020 / 07.09.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.09.2020
Davanın Konusu
Şirketin Feshi
Karşı Taraf(lar)
Nuri Ulama
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Belirsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/468 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
Açıklamalar

   17479131654 TC kimlik nolu Nuri Ulama tarafından şirketimiz aleyhinde Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde şirketin feshi talebiyle bir dava açıldığı öğrenilmiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877407


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Yarım 1.503 1.542 -15,96  
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