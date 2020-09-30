***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
30.09.2020 13:52
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
21.07.2020 / 07.09.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.09.2020
Davanın Konusu
Şirketin Feshi
Karşı Taraf(lar)
Nuri Ulama
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Belirsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/468 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
Açıklamalar
17479131654 TC kimlik nolu Nuri Ulama tarafından şirketimiz aleyhinde Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde şirketin feshi talebiyle bir dava açıldığı öğrenilmiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877407
BIST
16:551.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:557,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0461
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:559,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0797
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:55470,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,90
|Açılış
|: 470,63
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.602.569
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.075.646
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7675
|7,7707
|% -0,59
|
|Euro
|9,0926
|9,0990
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,9567
|10,0066
|% -0,54
|
|Frank
|8,3752
|8,4257
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0653
|2,0757
|% -0,52
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 1.57 ) 1, 277
-
17:01XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
-
17:00UTPYA
Yüzde 7.06 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 449 adet işlem
-
16:59EGCYH
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 107 adet işlem
-
16:58YESIL
Yüzde 7.46 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 109 adet işlem