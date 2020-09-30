***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi21.07.2020 / 07.09.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi30.09.2020Davanın KonusuŞirketin FeshiKarşı Taraf(lar)Nuri UlamaDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Belirsizİlgili Mahkeme ve Dosya NoBakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/468 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBelirsizAçıklamalar17479131654 TC kimlik nolu Nuri Ulama tarafından şirketimiz aleyhinde Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde şirketin feshi talebiyle bir dava açıldığı öğrenilmiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877407BIST