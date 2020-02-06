***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.050.000 TL tutar ve 30.11.2019 esas vadeli takside istinaden, 70.100 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İlgili takside mahsuben yapılan ödemelerin toplam tutarı 258.600 TL, bakiyesi ise 791.400 TL'dir. Bu tutara 30.01.2020 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek faizleri hesaplanarak ilave edilecektir. Sayın yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817417BIST