***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 17:10
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.050.000 TL tutar ve 30.11.2019 esas vadeli takside istinaden, 70.100 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İlgili takside mahsuben yapılan ödemelerin toplam tutarı 258.600 TL, bakiyesi ise 791.400 TL'dir. Bu tutara 30.01.2020 tarihinden ödeme gününe kadar işleyecek faizleri hesaplanarak ilave edilecektir. Sayın yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817417
BIST
17:51122.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -38,89
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:515,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:516,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:51301,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,98
|Açılış
|: 301,47
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,47
|83.258.455
|% 12,74
|
|GYHOL
|29,90
|19.454.226
|% 11,99
|
|AKMGY
|28,50
|6.826.275
|% 10,55
|
|OLMIP
|4,36
|20.915.030
|% 10,38
|
|DOKTA
|64,05
|22.772.659
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|DOBUR
|6,73
|4.509.870
|% -6,27
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,74
|2.423.679.743
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|718.256.119
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|669.664.749
|% -1,80
|
|SISE
|5,58
|655.020.100
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,93
|556.676.251
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|718.256.119
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.445.262
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|556.676.251
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,11
|551.423.888
|% 3,67
|
|TEKTU
|1,74
|294.826.716
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7402
|7,7790
|% -0,08
|
|Frank
|6,1227
|6,1596
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,09
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|-0,87
|