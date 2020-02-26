MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.497.476
|% 20,00
|BRSAN
|13,10
|129.206.126
|% 19,96
|OYAYO
|2,94
|15.074.699
|% 14,84
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9374
|7,9772
|% -0,30
|Frank
|6,2773
|6,3151
|% 0,14
|Riyal
|1,6361
|1,6443
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|4,97
|Altın Gr.
|322
|322
|-0,79
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,46
Seans Raporu
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
- 17:59 BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem