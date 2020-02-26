***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 17:33
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merter Vergi Dairesi'nden alınan bilgiye göre, şirketimiz Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş'a ait şirketimiz hisse senetlerinden 490.000 adetinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanunun 35. Maddesi kapsamında e-haciz yoluyla satılarak, satış sonucu 126.913 TL'nin şirketimiz vergi borçlarına mahsup edildiği öğrenilmiştir. İlgili kanun maddesine göre, tüzel kişiliklerden tahsil edilemeyen kamu alacaklarının tahsili amacıyla kanuni temsilcilerin veya teşekkülü idare edenlerin (yönetim kurulu) şahsi mal varlıklarından tahsil yoluna gidilmektedir. Keyfiyet Sn Mehmet Ulutaş'a da bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821763
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,45
|Açılış
|: 323,47
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.489.780
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.930.276
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|ASELS
|29,00
|2.381.639.194
|% -0,48
|
|GARAN
|10,65
|683.593.258
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,34
|231.374.244
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|262.765.307
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9303
|7,9701
|% -0,39
|
|Frank
|6,2740
|6,3118
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|2,38
|
|Altın Gr.
|323
|323
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,03
|54,03
|-0,23
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem