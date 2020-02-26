***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerter Vergi Dairesi'nden alınan bilgiye göre, şirketimiz Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş'a ait şirketimiz hisse senetlerinden 490.000 adetinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki kanunun 35. Maddesi kapsamında e-haciz yoluyla satılarak, satış sonucu 126.913 TL'nin şirketimiz vergi borçlarına mahsup edildiği öğrenilmiştir. İlgili kanun maddesine göre, tüzel kişiliklerden tahsil edilemeyen kamu alacaklarının tahsili amacıyla kanuni temsilcilerin veya teşekkülü idare edenlerin (yönetim kurulu) şahsi mal varlıklarından tahsil yoluna gidilmektedir. Keyfiyet Sn Mehmet Ulutaş'a da bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821763BIST