***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.02.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında toplantıya katılan yatırımcılardan (asaleten-vekaleten) 59unun (toplam 21.266.501 adet pay sahibi) verdiği önerge ekte olup, bu kapsamda toplantıya katılan hissedarlarımızın çoğunluğu, şirketimizin, borçlu bulunduğu (yaklaşık 16.000.000 TL) ve Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş kontrolünde bulunan Yeşim İnşaat Tekstil Tic. A.Ş ve Berna İnşaat Tekstil Gıda San. Tic.Ltd.Şti. adlı firmalar ile devir birleşme yoluyla birleşme işlemlerinin yürütülmesini talep ve teklif etmişlerdir. Şu aşamada, bu talebe ilişkin olarak ilgili kanuni prosedürlerin araştırılarak olası birleşmeye ilişkin ön hesaplamaların yapılmasına akabinde ise hissedarlarımızın bu teklifinin söz konusu şirketler ve hissedarları ile görüşülmesine karar verilmiştir. Ayrıca, bu yönde bir devir birleşme işleminin şirketimiz mali tablolarında olumlu etkileri olacağı görüldüğünden (şirketimizin bu şirketlere olan borçlarının, olası birleşme işlemi neticesinde ödenecek olması) yürütülmekte olan TTK376. maddesi kapsamındaki prosedürlere de etkisi bulunacağı ve alınması gereken tedbirlerin tutarlarını değiştireceği öngörülmektedir. Bu yapıcı öneri konusunda hissedarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelişmeler hakkında bilahare bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821784BIST