***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 18:13
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında toplantıya katılan yatırımcılardan (asaleten-vekaleten) 59unun (toplam 21.266.501 adet pay sahibi) verdiği önerge ekte olup, bu kapsamda toplantıya katılan hissedarlarımızın çoğunluğu, şirketimizin, borçlu bulunduğu (yaklaşık 16.000.000 TL) ve Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş kontrolünde bulunan Yeşim İnşaat Tekstil Tic. A.Ş ve Berna İnşaat Tekstil Gıda San. Tic.Ltd.Şti. adlı firmalar ile devir birleşme yoluyla birleşme işlemlerinin yürütülmesini talep ve teklif etmişlerdir. Şu aşamada, bu talebe ilişkin olarak ilgili kanuni prosedürlerin araştırılarak olası birleşmeye ilişkin ön hesaplamaların yapılmasına akabinde ise hissedarlarımızın bu teklifinin söz konusu şirketler ve hissedarları ile görüşülmesine karar verilmiştir. Ayrıca, bu yönde bir devir birleşme işleminin şirketimiz mali tablolarında olumlu etkileri olacağı görüldüğünden (şirketimizin bu şirketlere olan borçlarının, olası birleşme işlemi neticesinde ödenecek olması) yürütülmekte olan TTK376. maddesi kapsamındaki prosedürlere de etkisi bulunacağı ve alınması gereken tedbirlerin tutarlarını değiştireceği öngörülmektedir. Bu yapıcı öneri konusunda hissedarlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelişmeler hakkında bilahare bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821784
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05324,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,50
|Açılış
|: 324,46
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9311
|7,9709
|% -0,38
|
|Frank
|6,2775
|6,3153
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|9,46
|
|Altın Gr.
|324
|324
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|53,97
|53,97
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem