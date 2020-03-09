***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim çalışmalarına ilişkin olaraki) Şirketimizin tek kreditörü olan T Halk Bankası'nın hesap dökümü ve doğrulama mektubunu bağımsız denetim firmasına henüz ulaştırmamış olması,ii) bağımsız denetim şirketine yapılması gereken ödemeye ilişkin finansmanın henüz sağlanamamış olması,nedenlerinden ötürü söz konusu raporun tamamlanamamış olunması nedeniyle,mali tabloların kamuya ilan edilmesi hususunda SPK'ya başvuru yapılarak, 14.03.2020 tarihine kadar ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825263BIST