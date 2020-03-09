***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 10:31
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim çalışmalarına ilişkin olarak
i) Şirketimizin tek kreditörü olan T Halk Bankası'nın hesap dökümü ve doğrulama mektubunu bağımsız denetim firmasına henüz ulaştırmamış olması,
ii) bağımsız denetim şirketine yapılması gereken ödemeye ilişkin finansmanın henüz sağlanamamış olması,
nedenlerinden ötürü söz konusu raporun tamamlanamamış olunması nedeniyle,
mali tabloların kamuya ilan edilmesi hususunda SPK'ya başvuru yapılarak, 14.03.2020 tarihine kadar ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825263
BIST
12:35105.898
En Yüksek
|Değişim
|: -3,38%
|| -3.702,27
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:356,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
12:356,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0725
|Açılış
|: 6,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:35327,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,57
|Açılış
|: 327,15
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,94
|38.671.213
|% 11,30
|
|DEVA
|10,36
|93.335.535
|% 7,58
|
|KAREL
|14,96
|13.306.686
|% 6,48
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.130.053
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|6.360.130
|% -10,24
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|POLTK
|67,30
|4.863
|% -8,44
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|THYAO
|10,83
|439.130.571
|% -2,78
|
|ASELS
|28,76
|308.921.493
|% -3,62
|
|GARAN
|9,63
|164.068.328
|% -3,99
|
|PETKM
|3,46
|127.067.798
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,32
|119.841.462
|% -4,53
|
|IHLGM
|1,32
|85.552.898
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,32
|119.841.462
|% -4,53
|
|ODAS
|2,01
|93.578.207
|% -2,90
|
|KARSN
|1,81
|80.575.915
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,40
|57.676.348
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9844
|8,0245
|% 0,94
|
|Frank
|6,5329
|6,5722
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-5,81
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-3,76
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-1,81
|
|Çeyrek
|522
|534
|-0,91
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,23
|36,23
|-9,04
|