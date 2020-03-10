***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 17:28
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide bildirilen açıklamamız ile Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının kamuya ilan edilmesi hususunda SPK'ya yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup 16.03.2020 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826272
BIST
17:17103.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 58,86
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:176,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:176,9820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:17326,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -5,78
|Açılış
|: 326,04
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|21.399.799
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.851.766
|% 14,73
|
|DESPC
|5,50
|46.809.820
|% 12,24
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|894.344
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.244.551
|% -9,74
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|BURCE
|6,10
|2.199.689
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|THYAO
|10,44
|950.790.954
|% 0,58
|
|ASELS
|27,22
|927.732.689
|% -1,95
|
|GARAN
|9,48
|589.559.204
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,36
|377.282.846
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|241.147.955
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|204.515.794
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,36
|377.282.846
|% 3,06
|
|ODAS
|1,82
|241.147.955
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|161.481.410
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|128.114.041
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9633
|8,0032
|% -0,90
|
|Frank
|6,5460
|6,5854
|% -0,99
|
|Riyal
|1,6289
|1,6371
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,20
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-16,50
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-7,98
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,74
|37,74
|3,38
|