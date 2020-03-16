***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 12:43
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn Emel Gürbüzel, 15.03.2020 tarihinden itibaren işten ayrılmıştır.
Yine şirketimizin Muhasebe Birimi Yöneticisi olan Sn Pelvin Akyüz, 15.03.2020 tarihinden itibaren görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829249
BIST
12:3189.973
En Yüksek
|Değişim
|: -5,89%
|| -5.632,69
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:316,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:317,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1102
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:31314,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,64
|Açılış
|: 314,03
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.884.795
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|38.540.060
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.004.407
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.041.220
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.304.183
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,64
|300.141.267
|% -7,15
|
|THYAO
|8,54
|244.284.725
|% -6,56
|
|GARAN
|8,39
|235.902.725
|% -6,88
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|80.620.062
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|45.823.053
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|64.090.478
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,16
|46.583.242
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,51
|19.973.735
|% -5,56
|
|KRDMD
|1,94
|75.299.421
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8197
|7,8589
|% 0,93
|
|Frank
|6,7495
|6,7902
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6938
|1,7023
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.527
|1.528
|-2,67
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.093
|2.146
|22,60
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,93
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,47
|
|Gümüş.Ons
|13,05
|13,09
|-1,66
|
|Gümüş Gr.
|2,79
|2,80
|-0,21
|
|B. Petrol
|31,46
|31,46
|-2,39
|