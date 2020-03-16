***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn Emel Gürbüzel, 15.03.2020 tarihinden itibaren işten ayrılmıştır.Yine şirketimizin Muhasebe Birimi Yöneticisi olan Sn Pelvin Akyüz, 15.03.2020 tarihinden itibaren görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829249BIST