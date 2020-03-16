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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2020 13:16
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce SPK'dan alınan uygunluk kapsamında 16.03.2020 tarihinde kamuya ilan edileceği duyurulan 31.12.2019 tarihli mali tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporunun, bazı çalışmaların henüz tamamlanmamış olması ve şirketimiz ilgili personelinin görevlerinden ayrılmaları sebebiyle 27.03.2020 tarihinde yayımlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829269


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ISKUR 292.999,60 293.000 % 3,90  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7982 7,8373 % 0,65  
Frank 6,7381 6,7787 % 1,69  
Riyal 1,6935 1,7020 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.518 1.519 -11,73  
Altın Gr. 313 313 1,75  
Cumhuriyet 2.097 2.129 17,00  
Tam 2.085 2.138 14,60  
Yarım 1.008 1.034 7,07  
Çeyrek 505 517 3,54  
Gümüş.Ons 13,14 13,18 -1,57  
Gümüş Gr. 2,71 2,72 -0,28  
B. Petrol 31,22 31,22 -2,63  
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