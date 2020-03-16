***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 13:16
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce SPK'dan alınan uygunluk kapsamında 16.03.2020 tarihinde kamuya ilan edileceği duyurulan 31.12.2019 tarihli mali tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporunun, bazı çalışmaların henüz tamamlanmamış olması ve şirketimiz ilgili personelinin görevlerinden ayrılmaları sebebiyle 27.03.2020 tarihinde yayımlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829269
BIST
13:0789.607
En Yüksek
|Değişim
|: -6,27%
|| -5.998,61
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:076,3823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:077,1304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0974
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:07312,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 312,26
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|49.607.219
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|8.758.560
|% 6,60
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|AVISA
|12,69
|231.464
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|6.359.192
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|217.726
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|647.816
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.119.936
|% -10,00
|
|ASELS
|23,60
|349.014.778
|% -7,31
|
|THYAO
|8,54
|279.240.470
|% -6,56
|
|GARAN
|8,41
|267.500.317
|% -6,66
|
|ECILC
|3,74
|152.202.119
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|ODAS
|1,27
|72.691.302
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|49.382.728
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,11
|93.290.481
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|48.848.513
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.863.516
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7982
|7,8373
|% 0,65
|
|Frank
|6,7381
|6,7787
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6935
|1,7020
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-11,73
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,60
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,07
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|13,14
|13,18
|-1,57
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,22
|31,22
|-2,63
|