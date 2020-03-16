***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 17:42
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 16.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide bildirilen açıklamamız ile Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının kamuya ilan edilmesi hususunda SPK'ya yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup 23.03.2020 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829472
BIST
17:3187.642
En Yüksek
|Değişim
|: -8,33%
|| -7.963,64
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:316,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0866
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:317,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1028
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:31304,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -6,66
|Açılış
|: 304,73
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,11
|12.281.225
|% 4,72
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|VESTL
|8,91
|25.612.217
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.591.159
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.323.896
|% -10,00
|
|BRISA
|6,75
|2.159.987
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.406.258
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|709.928.832
|% -9,98
|
|THYAO
|8,27
|650.706.565
|% -9,52
|
|GARAN
|8,16
|564.629.588
|% -9,43
|
|YKBNK
|2,03
|216.851.103
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.188.115
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|216.851.103
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,10
|88.191.438
|% -8,33
|
|THYAO
|8,27
|650.706.565
|% -9,52
|
|ODAS
|1,25
|94.264.474
|% -9,42
|
|KRDMD
|1,88
|139.800.466
|% -8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8112
|7,8504
|% 0,82
|
|Frank
|6,7346
|6,7752
|% 1,64
|
|Riyal
|1,7019
|1,7104
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-44,56
|
|Altın Gr.
|305
|305
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,08
|13,12
|-1,63
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,66
|30,66
|-3,19
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