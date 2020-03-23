***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:54
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce SPK'dan alınan uygunluk kapsamında 23.03.2020 tarihinde kamuya ilan edileceği duyurulan 31.12.2019 tarihli mali tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporunun, tüm dünyada etkisini gösteren COVİD19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle çalışmaların sürdürülmesinin çok zorlaşmış olması ve bağımsız denetim firmasına sunulması gereken 3.taraf bazlı bazı önemli bilgi ve belgelerin temin edilememesi sebebiyle şimdilik 1 ay ilave süre sonunda yayımlanabilmesi amacıyla SPK'ya yeniden başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831487
BIST
16:4184.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.360,06
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:416,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:417,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:41322,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,29
|Açılış
|: 322,12
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.160.229
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.226
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.277.969
|% 9,97
|
|AYCES
|7,39
|1.003.798
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.461.428
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,07
|1.178.837.054
|% -5,23
|
|ASELS
|20,80
|496.578.013
|% -2,80
|
|THYAO
|7,86
|407.811.713
|% -1,50
|
|YKBNK
|1,79
|285.410.419
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,78
|235.757.047
|% -8,55
|
|GARAN
|7,07
|1.178.837.054
|% -5,23
|
|YKBNK
|1,79
|285.410.419
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,70
|61.854.445
|% -6,67
|
|ISFIN
|2,78
|235.757.047
|% -8,55
|
|ODAS
|1,17
|89.332.783
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6442
|7,6826
|% 0,50
|
|Frank
|6,6893
|6,7296
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7532
|1,7620
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.523
|23,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|
Seans Raporu
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16:51CLEBI
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 972 adet işlem
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16:49HATEK
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1062, 09 kaybederek (% -1.30 ) 80, 806
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16:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KPHOL, EGCEY, IPEKE, EMNIS, IZFAS, EGCYH, MERIT, KERVN, ISBIR, BASCM