***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce SPK'dan alınan uygunluk kapsamında 23.03.2020 tarihinde kamuya ilan edileceği duyurulan 31.12.2019 tarihli mali tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporunun, tüm dünyada etkisini gösteren COVİD19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle çalışmaların sürdürülmesinin çok zorlaşmış olması ve bağımsız denetim firmasına sunulması gereken 3.taraf bazlı bazı önemli bilgi ve belgelerin temin edilememesi sebebiyle şimdilik 1 ay ilave süre sonunda yayımlanabilmesi amacıyla SPK'ya yeniden başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831487BIST