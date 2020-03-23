***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 23.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgide bildirilen açıklamamız ile Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının kamuya ilan edilmesi hususunda SPK'ya yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup 24.04.2020 (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun görülmüştürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831515BIST