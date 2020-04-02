***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Adana'da bulunan fabrika içerisinden, daha önce Başbudaklar adlı firmaya kiraya verildiği duyurulan alanda kiracı firmanın makina grubu ve hammadde alanında yangın başlamış olup itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834323BIST