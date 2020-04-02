***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 16:37
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Adana'da bulunan fabrika içerisinden, daha önce Başbudaklar adlı firmaya kiraya verildiği duyurulan alanda kiracı firmanın makina grubu ve hammadde alanında yangın başlamış olup itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834323
BIST
18:0089.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:006,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0882
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:007,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1934
18:00342,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,16
|Açılış
|: 342,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.618.964
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.099.944
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.843.154
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.558.902
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.607.211
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.490.037.446
|% 3,90
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,67
|505.956.531
|% -2,91
|
|TUPRS
|82,30
|450.700.135
|% 5,85
|
|GSRAY
|2,20
|407.867.130
|% -9,84
|
|PETKM
|3,46
|2.490.037.446
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|407.867.130
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|262.671.330
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,01
|146.075.731
|% -5,61
|
|ADESE
|1,09
|125.169.733
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1703
|8,2113
|% -1,15
|
|Frank
|6,7775
|6,8184
|% -1,99
|
|Riyal
|1,7539
|1,7627
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|18,66
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,50
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|33,06
|33,06
|8,32
|
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