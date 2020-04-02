***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 18:34
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Adana'da bulunan tesislerinde meydana gelen yangın, şirketimiz güvenlik personeli ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yangının sebebi ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandığında bilahare bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834417
BIST
18:0589.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,75
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
18:056,6339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0685
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,5920
18:057,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,1911
18:05342,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 342,84
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1804
|8,2214
|% -1,03
|
|Frank
|6,7878
|6,8287
|% -1,84
|
|Riyal
|1,7562
|1,7650
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,41
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|30,43
|30,43
|5,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57ICBCT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 192, 210 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 757 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 97 kaybederek (% -0.03 ) 84, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DARDL, IZTAR, OZRDN, UZERB, TACTR
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKGYO, IHLGM, VERUS, MARKA