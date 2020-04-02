***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Adana'da bulunan tesislerinde meydana gelen yangın, şirketimiz güvenlik personeli ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yangının sebebi ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandığında bilahare bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834417BIST