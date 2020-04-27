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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2020 10:55
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının hazırlanması ve kamuya ilan edilmesi hususunda şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.03.2020 tarihinde yaptığı başvuru doğrultusunda 24.04.2020 tarihine dek ek süre tanınması uygun görülmüştü. Bu süreçte COVİD19 pandemisi nedeniyle yapılması planlanan çalışmalar tamamlanamamış olup, ayrıca 24.04.2020 tarihinde şirketimizin genel merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Süreçle alakalı olarak SPK'ya yeniden başvuru yapılarak görüş talep edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840239


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LKMNH 7,04 26.378.619 % 10,00  
BANVT 24,20 19.102.161 % 10,00  
BAKAB 9,57 5.363.621 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6440 8,6874 % 0,83  
Frank 7,1461 7,1892 % 0,38  
Riyal 1,8506 1,8599 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 -7,71  
Altın Gr. 386 386 -0,28  
Cumhuriyet 2.476 2.534 -3,20  
Tam 2.541 2.600 -3,30  
Yarım 1.238 1.269 -1,60  
Çeyrek 621 635 -0,80  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,02  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 23,96 23,96 -0,85  
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