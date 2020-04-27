***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının hazırlanması ve kamuya ilan edilmesi hususunda şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.03.2020 tarihinde yaptığı başvuru doğrultusunda 24.04.2020 tarihine dek ek süre tanınması uygun görülmüştü. Bu süreçte COVİD19 pandemisi nedeniyle yapılması planlanan çalışmalar tamamlanamamış olup, ayrıca 24.04.2020 tarihinde şirketimizin genel merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Süreçle alakalı olarak SPK'ya yeniden başvuru yapılarak görüş talep edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840239BIST