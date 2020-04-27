***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 10:55
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli mali tablolarının hazırlanması ve kamuya ilan edilmesi hususunda şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.03.2020 tarihinde yaptığı başvuru doğrultusunda 24.04.2020 tarihine dek ek süre tanınması uygun görülmüştü. Bu süreçte COVİD19 pandemisi nedeniyle yapılması planlanan çalışmalar tamamlanamamış olup, ayrıca 24.04.2020 tarihinde şirketimizin genel merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Süreçle alakalı olarak SPK'ya yeniden başvuru yapılarak görüş talep edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840239
BIST
12:13100.902
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.142,69
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:136,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:137,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:13386,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 386,37
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.721.133
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.378.619
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.102.161
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.363.621
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,74
|574.275.018
|% 4,58
|
|GARAN
|8,33
|485.274.986
|% 2,59
|
|ECILC
|4,97
|320.254.175
|% 3,11
|
|ASELS
|27,30
|315.576.319
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,32
|243.147.972
|% 7,10
|
|GUSGR
|3,32
|243.147.972
|% 7,10
|
|IHLGM
|1,09
|72.762.653
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|108.407.855
|% 3,73
|
|ECILC
|4,97
|320.254.175
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,08
|132.049.444
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6874
|% 0,83
|
|Frank
|7,1461
|7,1892
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-7,71
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|-3,20
|
|Tam
|2.541
|2.600
|-3,30
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,96
|23,96
|-0,85
|
Seans Raporu
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