***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 12:44
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin henüz kamuya ilan edilmeyen 31.12.2019 tarihli mali tablolarına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, COVİD19 süreci ve ilgili personelin işten ayrılmış olması sebebiyle aksamalar yaşanmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarından alınması gereken bir takım bilgi ve belgelere ilişkin temin zorlukları hasıl olduğundan süreç henüz tamamlanamamıştır. Konuya ilişkin yeniden açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843596
BIST
14:0298.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 221,88
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:027,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:027,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:02392,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 392,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|5.382.161
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.888.731
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.228.224
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|29.380.555
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,54
|817.326.346
|% -2,31
|
|GARAN
|8,02
|487.075.059
|% 0,00
|
|PETUN
|22,54
|360.466.698
|% 1,90
|
|SASA
|9,57
|343.200.464
|% 2,03
|
|AFYON
|2,89
|332.458.637
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,54
|817.326.346
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,12
|317.699.443
|% -0,47
|
|AFYON
|2,89
|332.458.637
|% 3,96
|
|HALKB
|5,36
|331.724.543
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,59
|279.466.037
|% 2,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7613
|8,8052
|% -0,13
|
|Frank
|7,2818
|7,3257
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8841
|1,8935
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|3,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.568
|-1,00
|
|Tam
|2.588
|2.635
|-1,00
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,50
|
|Çeyrek
|630
|644
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|29,89
|29,89
|0,43
|