***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin henüz kamuya ilan edilmeyen 31.12.2019 tarihli mali tablolarına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, COVİD19 süreci ve ilgili personelin işten ayrılmış olması sebebiyle aksamalar yaşanmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarından alınması gereken bir takım bilgi ve belgelere ilişkin temin zorlukları hasıl olduğundan süreç henüz tamamlanamamıştır. Konuya ilişkin yeniden açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843596BIST