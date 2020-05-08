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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.05.2020 12:44
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin henüz kamuya ilan edilmeyen 31.12.2019 tarihli mali tablolarına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, COVİD19 süreci ve ilgili personelin işten ayrılmış olması sebebiyle aksamalar yaşanmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarından alınması gereken bir takım bilgi ve belgelere ilişkin temin zorlukları hasıl olduğundan süreç henüz tamamlanamamıştır. Konuya ilişkin yeniden açıklama yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843596


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