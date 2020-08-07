***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 09:50
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pandemi süreci ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iktisadi gelişmelerin ulusal ekonomimize olumsuz yansımaları nedeniyle, şirketimizin mali kesim borçlarının herhangi bir darboğaza yol açmayacak biçimde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiş olup, bu amaçla T Halk Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde şirketimizin kredi borçlarının 28.12.2028 tarihine dek (önceki 31.01.2024) toplam 11 taksit halinde itfa edilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, şirketimizin kredilerinin toplam tutarı yeni itfa döneminin faizleri dahil olmak üzere 77.415.712 TL olarak (önceki 65.991.389) hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866309
BIST
11:031.011
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -23,44
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:037,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0937
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3228
En Düşük
7,2144
11:038,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:03485,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,63
|Açılış
|: 485,06
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.787.906
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.638.725
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|141.294
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.219.581
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.213.781
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|906.594
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.569.695
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|ASELS
|14,60
|280.627.877
|% -4,39
|
|GARAN
|6,34
|254.205.077
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|210.690.918
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.420.094
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,47
|150.406.439
|% -4,63
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,98
|93.742.907
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5593
|9,6073
|% 0,97
|
|Frank
|7,9897
|8,0378
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,04
|
|Altın Gr.
|485
|486
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,01
|
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