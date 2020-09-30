***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 13:52
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varıldığı, buna göre şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacağı ve ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçileceği duyurulmuştu. Bahsi geçen ödeme henüz gerçekleştirilememiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877406
BIST
16:471.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 18,28
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:477,7709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0459
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:479,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0876
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:47471,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,25
|Açılış
|: 471,29
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.520.245
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.666
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.668.096
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.983.025
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,54
|4.358.120.081
|% 2,03
|
|ASELS
|19,27
|3.023.068.073
|% 3,55
|
|GARAN
|7,04
|1.321.609.714
|% 2,03
|
|KARSN
|3,13
|887.192.111
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|710.522.971
|% 1,83
|
|SISE
|7,54
|4.358.120.081
|% 2,03
|
|KARSN
|3,13
|887.192.111
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|710.522.971
|% 1,83
|
|GARAN
|7,04
|1.321.609.714
|% 2,03
|
|ASELS
|19,27
|3.023.068.073
|% 3,55
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7664
|7,7720
|% -0,57
|
|Euro
|9,0862
|9,0924
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,9528
|10,0027
|% -0,58
|
|Frank
|8,3778
|8,4283
|% -1,00
|
|Riyal
|2,0649
|2,0752
|% -0,55
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-12,75
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|-26,20
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-12,67
|
|Çeyrek
|755
|773
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
|
Seans Raporu
16:45
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16:56XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 20, 456.00 milyon TL de
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16:55AVOD
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 441 adet işlem
-
16:53YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 848, 270 adet işlem
-
16:52AKSGY
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 594, 162 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TKFEN, TUPRS