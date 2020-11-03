***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 14:58
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi gösterilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
"Şirketimiz ile Strateji Faktoring AŞ arasında 03.10.2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, alacaklı finans kurumuna (protokole göre 2.700.000 TL ana para) daha evvelce tevdi edilen toplam 2.872.000 TL tutarlı ödemeye ilaveten yaklaşık 220.000 TL ilave 3. şahıs bonosu tevdi edilmiş, böylelikle protokol kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 3.092.000 TL'ye ulaşmıştır. Böylelikle, tahsil amacıyla ciro edilen bonolar dek tevdi edilenler haricinde şirketimize ilave faiz yansıtılmayacağı hususunda mutabakata varılmıştır. Sayın yatırımcılarımıza duyurulur."
Bu açıklama kapsamında şirketimizin Yönetim Kurulu eski üyesi Sn Mehmet Ulutaş tarafından sağlanan avanslar ile adı geçen finans kurumuna tevdi edilen bonoların tamamının vadeleri beklenmeden ödenmiş olduğu öğrenilmiştir. Buna göre, şirketimizin anılan finans kurumu ile olan tüm kredi ilişkisi sonlandırılmış, muhataptan icra dosyalarına sunulmak üzere ibraname talep edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885755
BIST
16:121.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:128,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
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8,5402
En Düşük
8,4096
16:129,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1681
|Açılış
|: 9,9950
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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9,9998
En Düşük
9,7754
16:12521,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,78
|Açılış
|: 521,16
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|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:12
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|403.775.568
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|53.813.242
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.149.353
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|984.337.565
|% -0,16
|
|PETKM
|4,20
|981.344.988
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,18
|901.120.547
|% -6,74
|
|TSKB
|2,30
|869.872.275
|% -9,80
|
|GARAN
|6,63
|701.347.063
|% 0,30
|
|TSKB
|2,30
|869.872.275
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,18
|901.120.547
|% -6,74
|
|PETKM
|4,20
|981.344.988
|% 2,44
|
|DOHOL
|2,41
|439.884.287
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,71
|307.964.211
|% -1,72
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5280
|8,5332
|% 1,10
|
|Euro
|9,9847
|9,9914
|% 1,71
|
|Sterlin
|11,0497
|11,1051
|% 1,67
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% 1,56
|
|Riyal
|2,2675
|2,2789
|% 1,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|4,50
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.442
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|834
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|1,16
|