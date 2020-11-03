***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızİlgi gösterilen açıklama aşağıda yer almaktadır:"Şirketimiz ile Strateji Faktoring AŞ arasında 03.10.2018 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, alacaklı finans kurumuna (protokole göre 2.700.000 TL ana para) daha evvelce tevdi edilen toplam 2.872.000 TL tutarlı ödemeye ilaveten yaklaşık 220.000 TL ilave 3. şahıs bonosu tevdi edilmiş, böylelikle protokol kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 3.092.000 TL'ye ulaşmıştır. Böylelikle, tahsil amacıyla ciro edilen bonolar dek tevdi edilenler haricinde şirketimize ilave faiz yansıtılmayacağı hususunda mutabakata varılmıştır. Sayın yatırımcılarımıza duyurulur."Bu açıklama kapsamında şirketimizin Yönetim Kurulu eski üyesi Sn Mehmet Ulutaş tarafından sağlanan avanslar ile adı geçen finans kurumuna tevdi edilen bonoların tamamının vadeleri beklenmeden ödenmiş olduğu öğrenilmiştir. Buna göre, şirketimizin anılan finans kurumu ile olan tüm kredi ilişkisi sonlandırılmış, muhataptan icra dosyalarına sunulmak üzere ibraname talep edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885755BIST