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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2020 10:56
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varıldığı, buna göre şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacağı, ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçileceği ancak bahsi geçen ödemenin henüz gerçekleştirilemediği duyurulmuştu. Gerçekleştirilemeyen 750.000 TL tutarındaki ödemenin 30.09.2021 tarihine kadar ertelenmesi konusunda Enerjisa Toroslar Perakende Satış A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887719


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