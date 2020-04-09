MEP* *ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.861.208
|% 10,00
|KLNMA
|36,74
|11.496.051
|% 10,00
|BRYAT
|54,35
|3.334.013
|% 9,98
|RAYSG
|4,19
|7.148.975
|% 9,97
|ARDYZ
|16,87
|23.521.787
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3620
|8,4039
|% 0,06
|Frank
|6,9283
|6,9700
|% -0,08
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% -0,40
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|18,51
|Altın Gr.
|361
|361
|2,51
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|0,23
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|B. Petrol
|34,24
|34,24
|1,40
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %1, 26 değişimle 94398 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %1, 24 değişimle 94385 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %1, 25 değişimle 94388 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %1, 18 değişimle 94328 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %1, 15 değişimle 94300 puandan