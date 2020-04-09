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***MEP* *ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.04.2020 14:58
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***MEP******ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

      
08.04.2020 tarihinde ATLAS paylarında yapılan alım satım bildiriminde, alım işlemlerine konu olan payların toplam nominal tutarı sehven yanlış girildiğinden bildirim düzeltilmektedir.
08.04.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,19 TL -1,20 TL fiyat aralığından 306.415 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 08.04.2020 tarihi itibariyle %7.54 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/04/2020 306.415 306.415 1.955.577 2.261.992 % 6,52 % 1,67 % 7,54 % 1,93




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836898


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DOCO 347,60 64.875.921 % 10,00  
KLNMA 36,74 12.179.488 % 10,00  
BRYAT 54,35 3.499.563 % 9,98  
ARDYZ 16,87 24.366.401 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3378 8,3796 % -0,23  
Frank 6,8968 6,9383 % -0,54  
Riyal 1,7785 1,7874 % -0,94  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.675 29,12  
Altın Gr. 361 361 3,12  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,31 15,37 0,40  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,04  
B. Petrol 34,11 34,11 1,27  
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