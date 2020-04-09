***MEP* *ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2020 14:58
***MEP******ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.04.2020 tarihinde ATLAS paylarında yapılan alım satım bildiriminde, alım işlemlerine konu olan payların toplam nominal tutarı sehven yanlış girildiğinden bildirim düzeltilmektedir.
08.04.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,19 TL -1,20 TL fiyat aralığından 306.415 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 08.04.2020 tarihi itibariyle %7.54 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/04/2020 306.415 306.415 1.955.577 2.261.992 % 6,52 % 1,67 % 7,54 % 1,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836898
BIST
16:1494.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.226,74
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:146,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1267
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:147,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0865
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:14360,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,72
|Açılış
|: 360,86
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.689.499
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.875.921
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.488
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.499.563
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|24.366.401
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|TDGYO
|2,63
|4.431.921
|% -6,74
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|IHEVA
|2,50
|77.167.920
|% -6,02
|
|INFO
|5,39
|22.020.911
|% -5,44
|
|GARAN
|8,02
|712.452.315
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,67
|690.667.197
|% 5,95
|
|ASELS
|25,10
|648.763.682
|% 0,40
|
|THYAO
|9,70
|566.587.947
|% 1,04
|
|ECILC
|4,51
|536.952.244
|% 5,13
|
|GSRAY
|2,67
|690.667.197
|% 5,95
|
|YKBNK
|1,93
|317.896.198
|% 2,12
|
|ECILC
|4,51
|536.952.244
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,04
|389.917.449
|% 9,19
|
|IHLAS
|0,58
|51.792.495
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3378
|8,3796
|% -0,23
|
|Frank
|6,8968
|6,9383
|% -0,54
|
|Riyal
|1,7785
|1,7874
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.675
|29,12
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,37
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|1,27
|
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