***MEP* *ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 10:06
***MEP******ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.04.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,31 TL fiyattan 290.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.04.2020 tarihi itibariyle %6.57 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/04/2020 290.000 290.000 2.261.992 1.971.992 % 7,54 % 1,93 % 6,57 % 1,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838490
BIST
12:5495.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 122,42
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:546,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
12:547,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:54383,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,97
|Açılış
|: 383,46
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.371
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.513.658
|% -9,93
|
|DOCO
|359,50
|65.880.114
|% -9,63
|
|CLEBI
|78,45
|23.750.013
|% -8,94
|
|PENGD
|3,77
|164.339.799
|% -8,72
|
|PGSUS
|51,25
|770.091.260
|% -7,57
|
|THYAO
|10,20
|552.940.101
|% -1,54
|
|ASELS
|26,64
|470.441.756
|% 0,76
|
|ECILC
|4,64
|437.473.541
|% 6,18
|
|MGROS
|29,72
|346.241.650
|% 2,98
|
|ECILC
|4,64
|437.473.541
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,58
|35.024.844
|% -4,92
|
|IHLGM
|1,01
|57.610.454
|% -0,98
|
|THYAO
|10,20
|552.940.101
|% -1,54
|
|IHEVA
|1,92
|99.515.647
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6148
|8,6580
|% -0,18
|
|Frank
|7,1256
|7,1686
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8366
|1,8458
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,27
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,90
|
|Tam
|2.531
|2.592
|15,30
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,40
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|