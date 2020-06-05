***MEP* *ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2020 08:43
***MEP******ATLAS*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.06.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,53-1,58 TL fiyat aralığından 1.650.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.06.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/06/2020 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0 % 5,5 % 1,41 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849329
BIST
10:01110.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 745,24
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.348
En Düşük
110.118
10:016,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7648
En Düşük
6,7351
10:017,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
10:01371,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,55
|Açılış
|: 371,58
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|67.597
|% 10,00
|
|EGCEY
|1,11
|924.407
|% 9,90
|
|EGCYO
|1,37
|826.425
|% 9,60
|
|TKURU
|17,50
|68.285
|% 8,83
|
|TACTR
|5,45
|231.985
|% 7,71
|
|RTALB
|15,33
|5.510.476
|% -9,98
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|GLRYH
|6,62
|5.339.725
|% -9,93
|
|TSGYO
|3,09
|342.937
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|182.466
|% -9,89
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,00
|
|SASA
|10,19
|163.809.836
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,34
|140.651.221
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,18
|108.015.487
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,02
|99.070.610
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,47
|70.430.854
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,20
|43.765.711
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,34
|140.651.221
|% 0,00
|
|SASA
|10,19
|163.809.836
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5289
|8,5717
|% 0,58
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7956
|1,8046
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,00
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|-6,80
|
|Tam
|2.480
|2.512
|-7,00
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-3,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,35
|