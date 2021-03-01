***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2021 09:15
***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26.02.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2.93-3,06 TL fiyat aralığından 362.943 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.02.2021 tarihi itibariyle % 0,33 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/02/2021 362.943 362.943 362.943 % 0,33 % 0,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913823
BIST
13:401.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,92
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:407,2798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1451
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2652
13:408,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1984
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7564
13:40409,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,08
|Açılış
|: 409,22
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
408,84
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DYOBY
|14,52
|13.049.672
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.319.817
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.552.818
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.987.669
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|44.105.537
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,12
|158.795.099
|% -3,51
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|681.463.511
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,20
|489.461.721
|% 3,01
|
|SISE
|7,52
|1.456.990.014
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,27
|211.789.115
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|699.645.497
|% 0,78
|
|THYAO
|13,90
|1.028.174.621
|% 3,04
|
|TSKB
|1,68
|124.428.609
|% 1,82
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2745
|7,2798
|% -1,95
|
|Euro
|8,7648
|8,7710
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1439
|10,1947
|% -1,62
|
|Frank
|7,9576
|8,0056
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,80
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,55
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-58,96
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-28,52
|
|Çeyrek
|659
|674
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|