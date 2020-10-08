***MEP* *METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2020 09:01
***MEP******METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/10/2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2.32TL fiyatından 300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 07/10/2020 tarihi itibariyle % 0.29 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/10/2020 300.000 300.000 1.164.900 864.900 % 0,39 % 0,39 % 0,29 % 0,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879607
BIST
11:491.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:497,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:499,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:49482,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,09
|Açılış
|: 482,65
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PRZMA
|6,05
|18.204.947
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|15.374.304
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ASELS
|18,10
|531.028.235
|% -2,48
|
|TKNSA
|9,37
|368.359.181
|% -3,80
|
|GARAN
|6,97
|363.237.431
|% -0,57
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|YGYO
|1,15
|125.710.737
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|138.132.571
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,30
|98.630.588
|% 4,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2517
|10,3031
|% 0,95
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% 0,62
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.178
|3.257
|36,93
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|17,86
|
|Çeyrek
|770
|788
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,42
|