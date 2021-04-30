***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 16:24
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 31.03.2021 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933412
BIST
17:541.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:548,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0902
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:549,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:54473,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,93
|Açılış
|: 473,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,34
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ARMDA
|52,25
|1.053.000
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.099
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|167.940.451
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.463.145
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.208.571
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.692.489
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,34
|104.995.206
|% -9,47
|
|KOZAL
|113,50
|1.303.450.879
|% 4,70
|
|EREGL
|19,23
|1.079.308.464
|% -0,16
|
|PETKM
|6,75
|860.435.075
|% 0,75
|
|THYAO
|12,20
|855.450.489
|% 1,84
|
|GARAN
|7,22
|736.830.597
|% -0,14
|
|PETKM
|6,75
|860.435.075
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|261.573.434
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|225.163.008
|% -0,55
|
|GARAN
|7,22
|736.830.597
|% -0,14
|
|DOHOL
|2,95
|254.209.860
|% 2,08
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2914
|8,2973
|% 1,15
|
|Euro
|9,9805
|9,9963
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4758
|11,5333
|% 0,68
|
|Frank
|9,0798
|9,1345
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2069
|2,2179
|% 1,23
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|