***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..AçıklamalarMetro Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2021 Faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956982BIST