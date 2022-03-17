***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
17.03.2022 18:10
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/03/2021
Karar Sayısı
2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 31.12.2021 Sorumluluk Beyanı Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011166
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1320
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2414
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
18:05921,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 16,96
|Açılış
|: 921,65
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|48.820.942
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.214.725
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.316.659
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|1.746.642
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.043.798
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.485.421
|% -9,96
|
|UTPYA
|11,30
|309.527
|% -5,83
|
|ULUFA
|2,84
|25.235.333
|% -4,05
|
|TETMT
|264,00
|10.207.303
|% -3,93
|
|KRDMD
|14,99
|3.484.493.073
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.189.434.623
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|2.977.659.825
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.564.985.177
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.801.096.660
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|992.720.921
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|2.977.659.825
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|922.516.359
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.484.493.073
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|378.640.156
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7303
|14,7448
|% 0,88
|
|Euro
|16,3396
|16,3774
|% 1,40
|
|Sterlin
|19,2626
|19,3592
|% 0,61
|
|Frank
|15,6512
|15,7454
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9129
|3,9325
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|21,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,26
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,83
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
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17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem