***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637Transferler8.611 161.026 -169.637Dönem Karı (Zararı)2.571.560 2.571.560 2.571.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.252 2.352 2.352Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler2.000.000 1.450 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Transferler127.877 2.443.683 -2.571.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.416 0Dönem Karı (Zararı)-1.114.262 -1.112.846 -1.112.846Sermaye Arttırımı3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.703 1.306.135Dönem Karı (Zararı)-1.114.262 2.571.560Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.114.262 2.571.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler300.252 315.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 11.778 11.723Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler359.867 -464.064Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 359.867 -464.064Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.642 24.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 26.642 24.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.921 18.101Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-19.264 -492Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.343 18.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -81.114 724.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler916.378 -861.778Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler872.340 -893.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 852.503 -795.281İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 19.837 -97.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.559 -1.171İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.075 -1.171Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.449 18.209İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.374 11.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.925 6.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -7.541 1.860Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.571 12.396İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 9.571 12.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.368 2.024.853Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.665 -718.718YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI351.357 -3.064.497Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları24 351.357 -3.063.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI600.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011.060 -1.758.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.011.060 -1.758.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ280.075 2.038.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.135 280.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.291.135 280.075Finansal Yatırımlar2.816.031 3.527.255Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 2.816.031 3.527.255Ticari Alacaklar7-4-2 186.801 1.042.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 101.890 938.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.911 103.740Diğer Alacaklar8 1.516 3.075İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.075Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 109.913 697.947ARA TOPLAM4.405.396 5.550.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.405.396 5.550.752DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 100Maddi Duran Varlıklar10 9.875 15.797Mobilya ve Demirbaşlar10 9.875 15.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.616 8.472Diğer Haklar11 2.616 8.472Ertelenmiş Vergi Varlığı21 11.916 10.048TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.507 34.417TOPLAM VARLIKLAR4.429.903 5.585.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 67.772 27.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 60.470 13.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.302 14.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.568 12.109Diğer Borçlar8 49.362 39.791İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 49.362 39.791Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 630.699Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.376 6.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.376 6.905ARA TOPLAM133.078 717.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.078 717.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 40.932 20.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 40.932 20.177Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 24.290 103.536TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.222 123.713TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER198.300 840.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.231.603 4.744.449Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 4.668 3.252Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 4.668 3.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 4.668 3.252Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 8.611Yasal Yedekler15 136.488 8.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 11.453 161.026Net Dönem Karı veya Zararı-1.114.262 2.571.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.231.603 4.744.449TOPLAM KAYNAKLAR4.429.903 5.585.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 8.695.248 7.501.049Satışların Maliyeti16 -8.452.784 -3.696.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)242.464 3.804.763BRÜT KAR (ZARAR)242.464 3.804.763Genel Yönetim Giderleri17 -1.376.901 -1.117.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 27.812 11.031Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.343 -18.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.108.968 2.679.628Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 538.404 777.071Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -625.211 -161.147FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.195.775 3.295.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.195.775 3.295.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 81.513 -723.992Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -630.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 81.513 -93.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.114.262 2.571.560DÖNEM KARI (ZARARI)-1.114.262 2.571.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.114.262 2.571.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21460000 1,28580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 1.416 3.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.815 4.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -399 -917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -399 -917Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.416 3.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.112.846 2.574.812Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.112.846 2.574.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839378BIST