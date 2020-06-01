***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.571.560 -2.571.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)874 874Dönem Karı (Zararı)-1.785.018 -1.785.018 -1.785.018Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)874 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 4.126 8.611 2.732.586 -1.785.018 2.960.305 2.960.305Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Transferler-1.114.262 1.114.262Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.473 -12.473Dönem Karı (Zararı)-396.355 -396.355 -396.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.473Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -7.805 136.488 -1.102.809 -396.355 3.822.775 3.822.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-697.121 -1.106.846Dönem Karı (Zararı)-396.355 -1.785.018Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-396.355 -1.785.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-144.643 -81.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 3.061 2.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-33.245 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-33.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-114.459 -84.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 42.480 14.765Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -158.847 -101.720Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 1.908 2.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.040 792.476Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.582 881.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.2 9.991 846.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.591 35.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-689 1.934İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -689 1.934Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -89.804 -51.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.441 -19.546İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.2 -53.756 -9.125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.315 -10.421Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 9.790 -1.582Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.478 -18.386İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -34.478 -18.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-692.038 -1.073.878Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.083 -32.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI694.600 3.527.255Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları24 696.011 3.527.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.411 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.521 2.420.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.521 2.420.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.135 280.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.288.614 2.700.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.288.614 1.291.135Finansal Yatırımlar2.151.135 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 2.151.135 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7-4-2 173.219 186.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 91.899 101.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 81.320 84.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 2.205 1.516İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.205 1.516Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 89.804 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 89.804 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 114.996 109.913ARA TOPLAM3.819.973 4.405.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.819.973 4.405.396DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 100Maddi Duran Varlıklar10 8.395 9.875Mobilya ve Demirbaşlar10 8.395 9.875Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.446 2.616Diğer Haklar11 2.446 2.616Ertelenmiş Vergi Varlığı21 147.420 11.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.361 24.507TOPLAM VARLIKLAR3.978.334 4.429.903KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 18.109 67.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 6.685 60.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.424 7.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.884 49.362Diğer Borçlar8 42.002 11.376İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 42.002 11.376Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.358 4.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.358 4.568ARA TOPLAM89.353 133.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.353 133.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 65.259 40.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 65.259 40.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 947 24.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.206 65.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER155.559 198.300ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.822.775 4.231.603Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -7.805 4.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.805 4.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -7.805 4.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 136.488Yasal Yedekler15 136.488 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.102.809 11.453Net Dönem Karı veya Zararı-396.355 -1.114.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.822.775 4.231.603TOPLAM KAYNAKLAR3.978.334 4.429.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 529.266 1.864.662Satışların Maliyeti16 -2.581 -3.530.245TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)526.685 -1.665.583Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)526.685 -1.665.583Genel Yönetim Giderleri17 -449.477 -319.243Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.979 20.948Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.801 -3.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.386 -1.967.184Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 33.826 80.200Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -664.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-551.684 -1.886.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-551.684 -1.886.984Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 155.329 101.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 155.329 101.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-396.355 -1.785.018DÖNEM KARI (ZARARI)-396.355 -1.785.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-396.355 -1.785.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,19800000 -0,89250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -12.473 874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -15.991 1.120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 3.518 -246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 3.518 -246Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.473 874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-408.828 -1.784.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-408.828 -1.784.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848219BIST