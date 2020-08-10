***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler127.877 2.443.683 -2.571.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-177 -177 -1.391.250 -1.391.427 -1.391.427Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı600.000 600.000 600.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 600.000 3.075 136.488 2.604.709 -1.391.250 3.953.022 3.953.022Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Transferler-1.114.262 1.114.262 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.816 -5.816 -89.650 -95.466 -95.466Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -1.148 -1.148 136.488 -1.102.809 -89.650 4.136.137 4.136.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI634.847 -413.255Dönem Karı (Zararı)-89.650 -1.391.250Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-89.650 -1.391.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler885.864 192.250Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 5.612 5.889Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.197 213.024Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 104.197 213.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler806.304 18.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 31.568 18.728Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 774.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.630 2.027Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 1.630 2.027Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -31.879 -47.418Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-158.981 830.608Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.262 875.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.2 -30.814 841.322İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.448 34.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.122 -673İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.638 -673Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -58.898 -25.470Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.714 -5.152İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.2 -56.151 -9.125İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -563 3.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.546 -721Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.531 -13.037İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -14.531 -13.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları637.233 -368.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -2.386 -44.863YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.704.704 880.088Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.711.834Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 880.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.130 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 600.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 600.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.339.551 1.066.833NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.339.551 1.066.833DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.135 280.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.630.686 1.346.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.630.686 1.291.135Finansal Yatırımlar0 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7-4-2 220.952 186.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 131.939 101.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 89.013 84.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 3.638 1.516İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.638Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 58.898 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 58.898 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 112.299 109.913ARA TOPLAM5.026.473 4.405.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.026.473 4.405.396DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 100Maddi Duran Varlıklar10 12.515 9.875Mobilya ve Demirbaşlar10 12.515 9.875Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.494 2.616Bilgisayar Yazılımları1.494 2.616Ertelenmiş Vergi Varlığı21 20.384 11.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.493 24.507TOPLAM VARLIKLAR5.060.966 4.429.903KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 11.577 67.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 4.855 60.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.722 7.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 13.114 4.568Diğer Borçlar8 34.831 49.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 34.831 49.362Kısa Vadeli Karşılıklar14 25.780 11.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 25.780 11.376Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 774.736ARA TOPLAM860.038 133.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.038 133.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 63.912 40.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 63.912 40.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 879 24.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.791 65.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER924.829 198.300ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.136.137 4.231.603Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -1.148 4.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.148 4.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.148 4.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 136.488Yasal Yedekler15 136.488 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.102.809 11.453Net Dönem Karı veya Zararı-89.650 -1.114.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.136.137 4.231.603TOPLAM KAYNAKLAR5.060.966 4.429.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.583.343 2.328.042 4.054.077 463.380Satışların Maliyeti16 -3.087.615 -3.069.549 -3.085.035 -3.368TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.495.728 -741.507 969.042 460.012Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)1.495.728 -741.507 969.042 460.012Genel Yönetim Giderleri17 -823.452 -659.935 -373.975 -340.692Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.386 23.306 2.407 2.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -778.372 -2.834 -775.571 472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-98.710 -1.380.970 -178.097 122.150Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 83.018 567.563 49.192 326.216Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -104.197 -625.211 560.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-119.889 -1.438.618 431.794 448.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-119.889 -1.438.618 431.794 448.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 30.239 47.368 -125.090 -54.598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 30.239 47.368 -125.090 -54.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-89.650 -1.391.250 306.704 393.768DÖNEM KARI (ZARARI)-89.650 -1.391.250 306.704 393.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-89.650 -1.391.250 306.704 393.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,04500000 -0,69600000 0,15300000 0,19700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -5.816 -177 6.657 -1.051Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -7.456 -227 8.535 -1.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 1.640 50 -1.878 296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 1.640 50 -1.878 296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.816 -177 6.657 -1.051TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.466 -1.391.427 313.361 392.717Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-95.466 -1.391.427 313.361 392.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867552BIST