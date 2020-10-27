***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler127.877 2.443.683 -2.571.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-853 -853 18.231 18.377 18.377Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 2.399 136.488 11.453 18.231 5.361.827 5.361.827Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Transferler-1.114.262 1.114.262 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.669 4.669 398.827 403.496 403.496Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 9.337 9.337 136.488 -1.102.809 398.827 4.635.099 4.635.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.129.894 -137.411Dönem Karı (Zararı)398.827 18.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)398.827 18.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler877.415 -923.089Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 7.882 8.833Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.197 -1.222.018Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 104.197 -1.222.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler786.140 19.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.404 19.721Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 774.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.227 2.523Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 2.227 2.523Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -23.031 267.852Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-192.814 821.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.584 846.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.2 -69.827 823.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.757 23.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.996 1.349İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.512 1.349Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -33.053 -6.736Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.903 -11.064İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.2 -56.125 -9.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -6.778 -1.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.131 -238Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.409 -7.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -27.409 -7.965İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.083.428 -83.298Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 46.466 -54.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.057 880.087Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-83.927Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 880.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.130 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 600.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 600.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.038.837 1.342.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.038.837 1.342.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.135 280.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.329.972 1.622.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.329.972 1.291.135Finansal Yatırımlar2.795.761 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 2.795.761 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7-4-2 260.758 186.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 170.453 101.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 90.305 84.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 3.512 1.516İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.512Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 33.053 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 33.053 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 63.447 109.913ARA TOPLAM5.486.503 4.405.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.486.503 4.405.396DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 100Maddi Duran Varlıklar10 10.677 9.875Mobilya ve Demirbaşlar10 10.677 9.875Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.062 2.616Bilgisayar Yazılımları1.062 2.616Ertelenmiş Vergi Varlığı21 13.755 11.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.594 24.507TOPLAM VARLIKLAR5.512.097 4.429.903KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 5.469 67.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 4.881 60.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 588 7.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.699 4.568Diğer Borçlar8 21.953 49.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 21.953 49.362Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.372 11.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.372 11.376Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 774.736ARA TOPLAM819.229 133.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER819.229 133.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 54.671 40.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 54.671 40.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 3.098 24.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.769 65.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER876.998 198.300ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.635.099 4.231.603Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 9.337 4.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 9.337 4.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 9.337 4.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 136.488Yasal Yedekler15 136.488 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.102.809 11.453Net Dönem Karı veya Zararı398.827 -1.114.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.635.099 4.231.603TOPLAM KAYNAKLAR5.512.097 4.429.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.561.931 2.867.814 978.588 539.772Satışların Maliyeti16 -3.361.306 -3.072.198 -273.692 -2.649TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.200.625 -204.384 704.896 537.123Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.200.625 -204.384 704.896 537.123Genel Yönetim Giderleri17 -1.158.289 -969.199 -334.837 -309.264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 8.821 24.805 1.435 1.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -778.888 -3.245 -516 -411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)272.269 -1.152.023 370.978 228.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 206.407 2.063.557 123.389 1.495.994Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -104.197 -625.211FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)374.479 286.323 494.367 1.724.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)374.479 286.323 494.367 1.724.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 24.348 -268.092 -5.891 -315.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 24.348 -268.092 -5.891 -315.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)398.827 18.231 488.476 1.409.481DÖNEM KARI (ZARARI)398.827 18.231 488.476 1.409.481Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları398.827 18.231 488.476 1.409.481Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,07700000 0,00400000 0,09400000 0,27100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 4.669 -853 10.485 -676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 5.986 -1.093 13.442 -866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -1.317 240 -2.957 190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -1.317 240 -2.957 190Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.669 -853 10.485 -676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)403.496 17.378 498.961 1.408.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları403.496 17.378 498.961 1.408.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884391BIST